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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Осады в Expeditions: Rome

Опубликовано: 1 час. 51 мин. назад
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В новом трейлере разработчики пошаговой ролевой игры Expeditions: Rome поведали об осадах. На финальных этапах завоевания Греции, Египта и Галлии главному герою, римскому легату, предстоит взять на себя командование полномасштабным сражением. Каждое из них будет состоять из нескольких этапов. Решения на каждом из них будут влиять на исход битвы и кампании. Командиру потребуется разделить свой отряд для выполнения тайных миссий и диверсий, от исхода которых напрямую зависит успех основного сражения.

Expeditions: Rome поступит в продажу 20 января 2022 года на PC. Сейчас в Steam доступна демоверсия игры.

Siege Trailer
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