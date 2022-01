Осады в Expeditions: Rome

Amplitude Studios и SEGA сообщили о том, что загружаемое дополнение Cultures of Africa для стратегии Humankind, которое выйдет 20 января, уже доступно для предварительной покупки. Сейчас его можно приобрести со скидкой...

DLC Cultures of Africa для Humankind доступно для предзаказа

Студии Croteam, Timelock и издательство Devolver Digital анонсировали самостоятельное дополнение Serious Sam: Siberian Mayhem к Serious Sam 4. Оно отправит Сэма в заснеженные дебри Сибири. Главному герою предстоит отправиться в погоню...

Серьезный Сэм отправится в Сибирь в Serious Sam: Siberian Mayhem

Тизер трейлер экшена на выживание Forever Skies

Компания Far From Home, которая состоит из разработчиков, участвовавших в создании Dying Light, Dying Light 2, Dead Island, The Medium, Chernobylite и серии Divinity Original Sin, представила тизер трейлер экшена на выживание Forever Skies...