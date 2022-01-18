Осады в Expeditions: Rome

В новом трейлере разработчики пошаговой ролевой игры Expeditions: Rome поведали об осадах. На финальных этапах завоевания Греции, Египта и Галлии главному герою, римскому легату, предстоит взять на себя командование полномасштабным сражением. Каждое из них будет состоять из нескольких этапов. Решения на каждом из них будут влиять на исход битвы и кампании. Командиру потребуется разделить свой отряд для выполнения тайных миссий и диверсий, от исхода которых напрямую зависит успех основного сражения.

Expeditions: Rome поступит в продажу 20 января 2022 года на PC. Сейчас в Steam доступна демоверсия игры.