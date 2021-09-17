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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Jagged Alliance 3 – продолжение легендарной тактической серии

Опубликовано: 10 час. 48 мин. назад, Sailas77
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Студия Haemimont Games и издательство THQ Nordic сделали неожиданный анонс. Они представили Jagged Alliance 3 – третью номерную часть знаменитой серии тактических игр.

В первом трейлере проекта зрителям показали встречу интернациональной команды главных героев с противниками. Протагонистов постарались сделать харизматичными и бесстрашными бойцами. А во второй половине ролика демонстрируются тактические сражения. Игрок может передвигать персонажей, выбирать действия, стрелять в разные части тел врагов и так далее.

Jagged Alliance 3 создается для ПК, дата релиза не сообщается.

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