Jagged Alliance 3 – продолжение легендарной тактической серии

Студия Haemimont Games и издательство THQ Nordic сделали неожиданный анонс. Они представили Jagged Alliance 3 – третью номерную часть знаменитой серии тактических игр.
В первом трейлере проекта зрителям показали встречу интернациональной команды главных героев с противниками. Протагонистов постарались сделать харизматичными и бесстрашными бойцами. А во второй половине ролика демонстрируются тактические сражения. Игрок может передвигать персонажей, выбирать действия, стрелять в разные части тел врагов и так далее.
Jagged Alliance 3 создается для ПК, дата релиза не сообщается.