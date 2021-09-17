Представлен боевик Outcast 2 – A New Beginning

Appeal Studios и THQ Nordic представили продолжение серии Outcast. Сиквел получил название Outcast 2 – A New Beginning и отправит пользователей исследовать планету Адельфу. Игроков ждет открытый мир, которому разработчики посвятили один из двух дебютных трейлеров. Судя по показанным кадрам, проект отметится самыми разнообразными локациями: джунглями, руинами, пустынной местностью и так далее.

А во втором ролике зрителям продемонстрировали вкрапления геймплея. Главный герой Каттер Слэйд может стрелять и применять разнообразные гаджеты. Управление в игре реализовано от третьего лица.

Outcast 2 – A New Beginning выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, дата релиза пока неизвестна.