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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Представлен боевик Outcast 2 – A New Beginning

Опубликовано: 11 час. 5 мин. назад, Sailas77
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Appeal Studios и THQ Nordic представили продолжение серии Outcast. Сиквел получил название Outcast 2 – A New Beginning и отправит пользователей исследовать планету Адельфу. Игроков ждет открытый мир, которому разработчики посвятили один из двух дебютных трейлеров. Судя по показанным кадрам, проект отметится самыми разнообразными локациями: джунглями, руинами, пустынной местностью и так далее.

А во втором ролике зрителям продемонстрировали вкрапления геймплея. Главный герой Каттер Слэйд может стрелять и применять разнообразные гаджеты. Управление в игре реализовано от третьего лица.

Outcast 2 – A New Beginning выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, дата релиза пока неизвестна.

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