Новый дневник разработчиков HUMANKIND – о расширении города

Компания SEGA и студия Amplitude подготовили уже третий по счету дневник разработчиков для своей пошаговой стратегии HUMANKIND. Темой дня стала система, отвечающая за расширение подчиненного игроку города.

В HUMANKIND города под вашим успешным управлением будут развиваться и расти, захватывая все новые и новые территории. Вы сможете строить в их пределах различные районы и создавать производственные точки для определенных бонусов и эффектов. Переходя в следующую эпоху, города будут преображаться внешне, хотя некоторые районы получат возможность сохранять старый вид.

Для защиты поселений придется использовать армии и форпосты. Последние, что интересно, могут со временем раствориться на территории города или же стать полноценным центром следующего города. Кроме того, в течение партии города будут осваивать специализации, основанные на самых распространенных ресурсах в их доступе.