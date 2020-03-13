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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Новый дневник разработчиков HUMANKIND – о расширении города

Опубликовано: 3 час. 27 мин. назад
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Компания SEGA и студия Amplitude подготовили уже третий по счету дневник разработчиков для своей пошаговой стратегии HUMANKIND. Темой дня стала система, отвечающая за расширение подчиненного игроку города.

В HUMANKIND города под вашим успешным управлением будут развиваться и расти, захватывая все новые и новые территории. Вы сможете строить в их пределах различные районы и создавать производственные точки для определенных бонусов и эффектов. Переходя в следующую эпоху, города будут преображаться внешне, хотя некоторые районы получат возможность сохранять старый вид.

Для защиты поселений придется использовать армии и форпосты. Последние, что интересно, могут со временем раствориться на территории города или же стать полноценным центром следующего города. Кроме того, в течение партии города будут осваивать специализации, основанные на самых распространенных ресурсах в их доступе.

Feature Focus Claiming Territory
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 59 мин. назад
Чем больше смотрю про эту игру, тем меньше понимаю, чем она отличается от Цивилизации.
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