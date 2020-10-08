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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Итальянская трасса в новом геймплее Dirt 5

Опубликовано: 2 час. 33 мин. назад
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Студия Codemasters опубликовала новый ролик с геймплеем гоночного симулятора Dirt 5. В нем зрителям продемонстрировали прохождение трассы, расположенной в Италии. Трек довольно узкий и включает множество резких поворотов. Водителям во время заезда приходится постоянно тормозить, чтобы аккуратно миновать опасные участки.

Свежее видео также позволяет оценить поведение автомобилей, физику графику и визуальные эффекты в Dirt 5. Грядущее творение Codemasters выйдет 6 ноября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. На Xbox Series X и Series S игра появится 10 ноября, а позже она доберется и до PlayStation 5.

Rally Cross Racing Gameplay
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