Датирована следующая демонстрация Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED объявила дату проведения четвертого выпуска передачи Night City Wire, посвященной Cyberpunk 2077. Трансляция начнется 15 октября в 19:00 по Москве/Киеву и продлится около 25 минут.
На этот раз разработчики расскажут о транспорте в своем грядущем творении. Они поведают о внешнем виде машин, их характеристиках и соответствующих звуковых эффектах. Зрителям также покажут новые кадры с игровым процессом.
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Позже проект появится на консолях следующего поколения.
The 4th episode of Night City Wire is coming next Thursday, October 15 at 6PM CEST! This time, we'll go into details about the looks, sounds, and specs of #Cyberpunk2077 vehicles. As usual, you can expect new gameplay footage, announcements, and more!— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 8, 2020
📺 https://t.co/y8iUIM0gBv pic.twitter.com/CbENAuOCEj