Датирована следующая демонстрация Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED объявила дату проведения четвертого выпуска передачи Night City Wire, посвященной Cyberpunk 2077. Трансляция начнется 15 октября в 19:00 по Москве/Киеву и продлится около 25 минут.

На этот раз разработчики расскажут о транспорте в своем грядущем творении. Они поведают о внешнем виде машин, их характеристиках и соответствующих звуковых эффектах. Зрителям также покажут новые кадры с игровым процессом.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Позже проект появится на консолях следующего поколения.