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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Датирована следующая демонстрация Cyberpunk 2077

Опубликовано: 2 час. 20 мин. назад
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Студия CD Projekt RED объявила дату проведения четвертого выпуска передачи Night City Wire, посвященной Cyberpunk 2077. Трансляция начнется 15 октября в 19:00 по Москве/Киеву и продлится около 25 минут.

На этот раз разработчики расскажут о транспорте в своем грядущем творении. Они поведают о внешнем виде машин, их характеристиках и соответствующих звуковых эффектах. Зрителям также покажут новые кадры с игровым процессом.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Позже проект появится на консолях следующего поколения.

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