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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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В Mortal Kombat 11 появятся новые персонажи

Опубликовано: 3 час. 33 мин. назад
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NetherRealm Studios и издательство WB Games представили новых персонажей, которые уже совсем скоро появятся в Mortal Kombat 11. В список входят Рейн, Рэмбо и Милина. О добавлении последней фанатское сообщество просило уже очень давно.

Каждый из героев отметится уникальными приемами. Рейн по-прежнему повелевает водой, но теперь немного другими методами, а в качестве оружия боец использует катар. Милина полагается на привычные для себя кинжалы и когти, прикрепленные к ее новым рукавицам. А Рэмбо будет все тем же солдатом из первого фильма серии.

Упомянутые персонажи войдут в набор Kombat Pack 2. Он поступит в продажу 17 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Параллельно пользователи смогут купить издание Mortal Kombat 11: Ultimate, в которое входит основная игра и весь дополнительный контент. А еще разработчики заявили, что МК11 появится на консолях нового поколения. Апдейт для владельцев игры на PS4 и Xbox One будет бесплатным.

Kombat Pack 2 Reveal Trailer
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