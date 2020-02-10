Искусство убивать – Bloodroots получила дату релиза

Студия Paper Cult объявила сегодня дату релиза своего нового экшена Bloodroots. В этой игре вы будете карать врагов копьями, колесами, морковкой и любым другим оружием, которое только подвернется под руку – начиная с 28 февраля 2020 года на PC (в Epic Games Store), PS4 и Nintendo Switch.

В Bloodroots вы в роли мистера Вольфа отправитесь мстить своим обидчикам за жестокое предательство. Чтобы добиться справедливости, вам предстоит одолеть толпы неприятелей и их лидера – с помощью окружающего мира и немыслимых смертоносных комбо.