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Искусство убивать – Bloodroots получила дату релиза

Опубликовано: 10.02.2020 16:45:24
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Студия Paper Cult объявила сегодня дату релиза своего нового экшена Bloodroots. В этой игре вы будете карать врагов копьями, колесами, морковкой и любым другим оружием, которое только подвернется под руку – начиная с 28 февраля 2020 года на PC (в Epic Games Store), PS4 и Nintendo Switch.

В Bloodroots вы в роли мистера Вольфа отправитесь мстить своим обидчикам за жестокое предательство. Чтобы добиться справедливости, вам предстоит одолеть толпы неприятелей и их лидера – с помощью окружающего мира и немыслимых смертоносных комбо.

Release Date Trailer
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