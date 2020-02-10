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Call of Duty: Modern Warfare – трейлер второго сезона с Гоустом и картами

Опубликовано: 28 мин. назад
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Накануне в сети появился трейлер второго сезона пострелизной поддержки Call of Duty: Modern Warfare. Как оказалось, грядущий сезон добавит в игру персонажа по прозвищу Гоуст из Modern Warfare 2 и четыре новые карты – уже 11 февраля 2020 года.

Все желающие геймеры смогут сразу же активировать Гоуста, купив специальный боевой пропуск. Остальным придется добираться до героя иной дорогой – бесплатной, но долгой и нелегкой. А вот список свежих карт: Atlas Superstore, Bazaar для режима «Огневой контакт», Zhokov Boneyard для режима «Наземная война» и Rust из Modern Warfare 2. Среди прочего контента второго сезона стоит выделить более 80 наград, входящих в боевой пропуск, а также две дополнительные пушки.

Season 2 Trailer
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