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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

THQ Nordic создала новую команду – Nine Rocks Games

Опубликовано: вчера, 18:10:12, Mypulse
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Несколько часов назад компания THQ Nordic объявила о создании своей новой дочерней студии под названием Nine Rocks Games. В скором времени команда приступит к разработке некоего шутера с элементами выживания.

Nine Rocks Games разместилась в Братиславе, столице Словакии, а у руля студии встал бывший сотрудник Bohemia Interactive и глава офиса DayZ – Дэвид Деркак. Что касается официальной презентации дебютной игры, то она состоится тогда, «когда придет время».

Некоторые из работников Nine Rocks в прошлом трудились над не слишком известными проектами вроде Chaser, Soldier of Fortune: Payback и Conan (2004).

 

THQ Nordic картинка

 

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