THQ Nordic создала новую команду – Nine Rocks Games

Несколько часов назад компания THQ Nordic объявила о создании своей новой дочерней студии под названием Nine Rocks Games. В скором времени команда приступит к разработке некоего шутера с элементами выживания.

Nine Rocks Games разместилась в Братиславе, столице Словакии, а у руля студии встал бывший сотрудник Bohemia Interactive и глава офиса DayZ – Дэвид Деркак. Что касается официальной презентации дебютной игры, то она состоится тогда, «когда придет время».

Некоторые из работников Nine Rocks в прошлом трудились над не слишком известными проектами вроде Chaser, Soldier of Fortune: Payback и Conan (2004).



