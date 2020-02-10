Игровой процесс TT Isle of Man 2 в свежем ролике

Компания Bigben Interactive и студия Kylotonn Racing Games представили свежий ролик с игровым процессом мотогонки TT Isle of Man 2. В видео показаны заезды по разным трассам с эффектно меняющейся камерой.

В TT Isle of Man 2 девелоперы делают упор на максимальный реализм происходящего. Они специально перестроили физику байков, чтобы добиться аутентичного управления и улучшить баланс на поворотах. Также изменения получил вид от 1-го лица – в пользу тотального погружения в процесс.

TT Isle of Man 2 предложит как мотоциклы из прошлой части, так и легендарные байки вроде Ducati 900, Yamaha TZ 750, Norton NRS 588 и другие. Премьера игры состоится 19 марта 2020 года на PC, PS4 и Xbox One (позже и на NSwitch).