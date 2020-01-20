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Mypulse Опубликовал Mypulse 8
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И ты туда же: Dying Light 2 перенесли

Опубликовано: 20.01.2020 18:22:00
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За последние несколько дней даты релиза поменяли Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, Marvel's Avengers и Iron Man VR. Сегодня же случился еще один перенос – компания Techland отложила свою Dying Light 2 на неопределенный срок.

Изначально девелоперы собирались завершить Dying Light 2 уже этой весной, однако теперь игра и вовсе не имеет даты релиза. Причина банальна – не хватает времени на реализацию всех амбиций. И хотя авторам больно разочаровывать геймеров, качество продукта все равно остается для них на первом месте.

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Игровой разум
Графиня (уровень 23)21.01.2020 12:54:14
Skyimp писал(а):
Вспоминается мне Дюк последний, вроде как его тоже переносили-переносили )
А в итоге?
В итоге Forever. Далеко не шедевр, но пострелять было можноsmile В данном случае видна попытка не ударить в грязь лицом. Сами взяли планку же.
Майор группы
Skyimp (уровень 18)21.01.2020 12:31:43
ДЯДЯ_леша писал(а):
либо наконец поняли что делать качественный продукт лучше.
Вспоминается мне Дюк последний, вроде как его тоже переносили-переносили )
А в итоге?
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)21.01.2020 12:26:29
when it's done
Геймер
Sailas77 (уровень 4)20.01.2020 21:57:51
ДЯДЯ_леша писал(а):
Ну тут одно из двух или все разработчики решили подержать тренд, либо наконец поняли что делать качественный продукт лучше.
Да здесь все ожидаемо. Точную дату Techland не называла, только примерные сроки, а проект весьма амбициозный. Там одна матрица выборов чего стоит.
Консильери
ДЯДЯ_леша (уровень 17)20.01.2020 20:58:45
Ну тут одно из двух или все разработчики решили подержать тренд, либо наконец поняли что делать качественный продукт лучше.
Игровой разум
dimon2 (уровень 18)20.01.2020 19:18:50
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)20.01.2020 19:02:11
+ ну, блин....
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)20.01.2020 18:44:38
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