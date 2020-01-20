И ты туда же: Dying Light 2 перенесли

За последние несколько дней даты релиза поменяли Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, Marvel's Avengers и Iron Man VR. Сегодня же случился еще один перенос – компания Techland отложила свою Dying Light 2 на неопределенный срок.

Изначально девелоперы собирались завершить Dying Light 2 уже этой весной, однако теперь игра и вовсе не имеет даты релиза. Причина банальна – не хватает времени на реализацию всех амбиций. И хотя авторам больно разочаровывать геймеров, качество продукта все равно остается для них на первом месте.