Трейлер к бета-тестированию Disintegration

Сегодня научно-фантастический шутер Disintegration получил свежий трейлер – его опубликовали Private Division и V1 Interactive, напоминая народу о грядущем бета-тестировании. В рамках теста будет доступна лишь мультиплеерная составляющая игры, а поучаствовать смогут пользователи с PC, PS4 и Xbox One.

Дата проведения ЗБТ (время может быть изменено):

28 января 2020 года

19:00 МСК (вторник, 28 января) – 10:59 МСК (среда, 29 января)

29 января 2020 года

19:00 МСК (среда, 29 января) – 10:59 МСК (четверг, 30 января)

Самое интересное, что после ЗБТ девелоперы сразу же организуют открытый бета-тест – с 31 января по 1 февраля. Оба теста предложат два режима: в «Реквизиции» геймерам предстоит бороться за важный груз, а в «Контроле» они будут захватывать определенные точки.

Премьера полной версии Disintegration состоится где-то в 2020 году. Помимо сетевых баталий, в игре также появится одиночная кампания.