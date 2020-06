Вам также может быть интересно

FromSoftware во время PS5: The Future of Gaming анонсировала ремейк прародительницы Souls игр – Demon's Souls, что была выпущена в 2009 году на PS3. Для консоли следующего поколения проект полностью пересоздан с нуля...

Оценки The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 выходит 19 июня, а сегодня разработчики разрешили публиковать обзоры. Спешим вас познакомить с первыми оценками игры, которые порадуют фанатов серии. Интересный эмоциональный сюжет...