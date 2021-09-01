Геймплейная демонстрация Marvel's Midnight Suns

Студия Firaxis Games и издательство 2K Games объединились с изданием IGN и провели геймплейную демонстрацию тактической RPG Marvel's Midnight Suns. В ролике разработчики рассказали, что в грядущей игре они попытаются исследовать темную сторону вселенной Marvel, где есть место обрядам, демонам и магии.

На видео зрителям показали кастомизацию доступных героев, которых будет тринадцать, а также их навыки. Например, Росомаха сможет совершать мощный прыжок и орудовать своими когтями. Персонажи также способны взаимодействовать между собой и с окружением для выполнения эффективных комбинаций.

Marvel’s Midnight Suns выйдет в марте 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.