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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Геймплейная демонстрация Marvel's Midnight Suns

Опубликовано: вчера, 22:21:55
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Студия Firaxis Games и издательство 2K Games объединились с изданием IGN и провели геймплейную демонстрацию тактической RPG Marvel's Midnight Suns. В ролике разработчики рассказали, что в грядущей игре они попытаются исследовать темную сторону вселенной Marvel, где есть место обрядам, демонам и магии.

На видео зрителям показали кастомизацию доступных героев, которых будет тринадцать, а также их навыки. Например, Росомаха сможет совершать мощный прыжок и орудовать своими когтями. Персонажи также способны взаимодействовать между собой и с окружением для выполнения эффективных комбинаций.

Marvel’s Midnight Suns выйдет в марте 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)сегодня, 00:10:15
Мдаа...карточная игра без тактики...совсем не такого ожидаешь от авторов XCOM. Беда. Надежды были очень высокие, но теперь где-то на уровне чуть выше дна.
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