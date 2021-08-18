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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Геймплейная демонстрация Life Is Strange: True Colors

Опубликовано: 9 час. 33 мин. назад
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Студия Deck Nine Games и издательство Square Enix поделились 13-минутной геймплейной демонстрацией Life Is Strange: True Colors. В ней показывается эпизод из вступительной части игры, где главная героиня Алекс встречается со своим братом Гейбом и местным диджеем Стеф в музыкальном магазине.

Когда разворачивается диалог, пользователи могут выбирать варианты ответа. Они также вольные изучать окружение в моменты свободного передвижения. Взаимодействие с предметами позволяет узнать разнообразные подробности о мире проекта.

Life Is Strange: True Colors выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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Игровой разум
Прометей (уровень 29)8 час. 1 мин. назад
Выглядит невероятно лампово и атмосферно. Озвучка отличная, голоса очень приятно слушать, актёрам веришь. Надеюсь, вся игра будет такой же приятной.
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