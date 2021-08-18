Геймплейная демонстрация Life Is Strange: True Colors

Студия Deck Nine Games и издательство Square Enix поделились 13-минутной геймплейной демонстрацией Life Is Strange: True Colors. В ней показывается эпизод из вступительной части игры, где главная героиня Алекс встречается со своим братом Гейбом и местным диджеем Стеф в музыкальном магазине.

Когда разворачивается диалог, пользователи могут выбирать варианты ответа. Они также вольные изучать окружение в моменты свободного передвижения. Взаимодействие с предметами позволяет узнать разнообразные подробности о мире проекта.

Life Is Strange: True Colors выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.