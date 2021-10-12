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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Грандиозные осады в Total War Warhammer III

Опубликовано: вчера, 15:57:17
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Британская студия Creative Assembly выпустила новый ролик, посвященный стратегии Total War Warhammer III. В нем на примере штурма огромной катайской крепости подробно рассказывается о переработанной системе осад.

Ключевым элементов битв за замки станет механика захвата контрольных точек. Установив власть над такой точкой, армия получит доступ к припасам, с помощью которых можно возводить баррикады, башни и ловушки.

Города и крепости станут больше. Широкие площади для крупных столкновений будут перемежаться узкими аллеями, в которых можно прятать войска для засады. Также поселения расширятся ввысь – в бою будут задействованы верхние ярусы построек, лестницы и мосты.

Total War Warhammer III выйдет на PC в начале 2022 года.

 

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