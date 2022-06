Для Cuphead вышло первое DLC за 4 года

Спустя 4 года после анонса в 2018 году, студия MDHR наконец-то выпустила первое и последнее дополнение для Cuphead – The Delicious Last. Оно уже доступно владельцам PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.

The Delicious Last расскажет историю Золотой Чаши, которой главные герои оригинальной игры, Чашек и Кружек, хотят помочь телесную форму. Для этого они отправятся на Чернильный остров и сразятся с шеф-поваров Солонкиным. Помимо третьего играбельного персонажа и новой локации, дополнение привнесло в Cuphead больше уникальных способностей и видов оружия.

Как говорят разработчики, некоторые фазы новых боссов были отрисованы вручную больше, чем целые битвы из оригинальной Cuphead. Однако это не единственная причина долгого ожидания релиза. В MDHR не хотели жертвовать своим психологическим здоровьем и предлагать игрокам "сырой" продукт.