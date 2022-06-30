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Для Cuphead вышло первое DLC за 4 года

Опубликовано: 3 час. 45 мин. назад
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Спустя 4 года после анонса в 2018 году, студия MDHR наконец-то выпустила первое и последнее дополнение для CupheadThe Delicious Last. Оно уже доступно владельцам PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.

The Delicious Last расскажет историю Золотой Чаши, которой главные герои оригинальной игры, Чашек и Кружек, хотят помочь телесную форму. Для этого они отправятся на Чернильный остров и сразятся с шеф-поваров Солонкиным. Помимо третьего играбельного персонажа и новой локации, дополнение привнесло в Cuphead больше уникальных способностей и видов оружия.

Как говорят разработчики, некоторые фазы новых боссов были отрисованы вручную больше, чем целые битвы из оригинальной Cuphead. Однако это не единственная причина долгого ожидания релиза. В MDHR не хотели жертвовать своим психологическим здоровьем и предлагать игрокам "сырой" продукт.

The Delicious Last Course
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