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Экранизация Just Cause обрела нового режиссера

Опубликовано: 11 час. 1 мин. назад
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Экранизация Just Cause должна была выйти еще несколько лет назад, но фильм попал в производственный ад. Сначала режиссером был назначен Брэд Пейтон (Разлом Сан-Андреас, Рэмпейдж), но из-за творческих разногласий он был вынужден покинуть проект.

Как сообщает издание Deadline, теперь режиссерское кресло займет Майк Даус, автор нескольких серий шоу Проповедник от HBO.

За производство будущей картины отвественны сразу две студии – Prime Universe и Constantin Film. За плечами второй есть уже два посредственных фильма по мотивам Resident Evil (Обитель Зла: Жизнь после смерти и Обитель Зла: Возмездие).

Напомним, что игровая реинкарнация Just Cause так же в последнее время терпит неудачи. Четвертая часть за авторством Avalanche Studios, вышедшая в декабре 2018 года, не смогла добиться всеобщего признания и получила средние оценки от прессы и игроков.

 

 

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