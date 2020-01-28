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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Приключение начинается: состоялся релиз Journey to the Savage Planet

Опубликовано: вчера, 17:10:39
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Издательство 505 Games и студия Typhoon отправили в релиз свое новое приключение Journey to the Savage Planet для платформ PC, PS4 и Xbox One. Также был опубликован тематический трейлер – с необыкновенными существами, исследованием мира и юмором.

В Journey to the Savage Planet вы будете играть за сотрудника компании Kindred Aerospace, которому не посчастливилось оказаться на поверхности опасной и далекой планеты. Вам поручены следующие задания: не умереть, собрать необходимую экипировку, изучить чужеродных созданий и выяснить, подходит ли эта земля человечеству.

Launch Trailer
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Геймер-ветеран
FOX666 (уровень 9)вчера, 21:44:37
ЭТО Внезапный Шедевр Ребята!!Я залип на 4 часа в нее..хотя хотел сыграть 15 минут)0Супер Игруля!!!Играйте
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