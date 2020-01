Приключение начинается: состоялся релиз Journey to the Savage Planet

Journey to the Savage Planet

Journey to the Savage Planet PS4 / XOne / ПК

Издательство 505 Games и студия Typhoon отправили в релиз свое новое приключение Journey to the Savage Planet для платформ PC, PS4 и Xbox One. Также был опубликован тематический трейлер – с необыкновенными существами, исследованием мира и юмором.

В Journey to the Savage Planet вы будете играть за сотрудника компании Kindred Aerospace, которому не посчастливилось оказаться на поверхности опасной и далекой планеты. Вам поручены следующие задания: не умереть, собрать необходимую экипировку, изучить чужеродных созданий и выяснить, подходит ли эта земля человечеству.