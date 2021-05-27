НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
14136135
Дюка Опубликовал Дюка 1
Общая информацияНовости (8)Видео (3)Скриншоты (8)Геймарт (1)Похожие игры (2)

Dying Light 2 обзавелся датой релиза

Опубликовано: 49 мин. назад
Поделиться:  

Сегодня компания Techland, наконец, представила новый трейлер с демонстрацией игрового процесса  экшена Dying Light 2, анонс которого состоялся еще в 2018 году, и назвала точную дату релиза проекта. Он станет доступен 7 декабря 2021 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5, причем уже сейчас можно оформить предварительный заказ.

Также представили коллекционное издание игры, которая, кстати, получила приписку Stay Human в названии. В него войдет ультрафиолетовый фонарь и ультрафиолетовые наклейки, артбук, карта города, фигурка «Защитник Города» высотой более 10 дюймов, письмо благодарности от разработчиков и цифровые материалы.

Кроме этого разработчики раскрыли много деталей Dying Light 2 Stay Human в получасовом видео.

Вам также может быть интересно
Игры PlayStation Plus в июне 2021 года Sony объявила бесплатную подборку игр для подписчиков PlayStation Plus в июне. Японская компания не сбавляет оборотов и продолжает радовать публику неплохими проектами. На этот раз в списке оказался космический симулятор... Игры PlayStation Plus в июне 2021 года TORGI за Biomutant Следующий розыгрыш состоится 28 мая. Успей испытать удачу! Resident Evil Village получает Десятый. TORGI за Biomutant
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)36 мин. назад
А говорили 16 ноября. Ну что ж, ждём.
Игровые новoсти
49 мин. назад1Dying Light 2 обзавелся датой релиза 3 час. 34 мин. назад0Геймплей The Dark Pictures: House of Ashes 3 час. 50 мин. назад1Новая игра про Соника выйдет в 2022 году 4 час. 16 мин. назад2Дата показа первого геймплея Horizon Forbidden West (ОБНОВЛЕНО) 5 час. 33 мин. назад1Представлена Fast & Furious Spy Racers: Rise of Shifter 9 час. 16 мин. назад0Состоялся релиз Warhammer: Age of Sigmar Storm Ground сегодня, 10:40:211Dragon Quest III получил HD-ремейк
Новости игр
Оружие и его улучшение в трейлере Shadow Warrior 3ИГРЫ Оружие и его улучшение в трейлере Shadow Warrior 3 Череда трейлеров шутера Shadow Warrior 3 продолжается. В новом ролике разработчики из студии Flying Wild Hog при поддержке издательства Devolver Digital показали часть оружия, реализованного в игре... Игры PlayStation Plus в июне 2021 годаИГРЫ Игры PlayStation Plus в июне 2021 года Sony объявила бесплатную подборку игр для подписчиков PlayStation Plus в июне. Японская компания не сбавляет оборотов и продолжает радовать публику неплохими проектами. На этот раз в списке оказался космический симулятор... Dragon Quest III получил HD-ремейкИГРЫ Dragon Quest III получил HD-ремейк Кроме анонса Dragon Quest XII: The Flames of Fate, во время трансляции в честь 35-летия серии Dragon Quest был анонсирован HD-ремейк Dragon Quest III. Игра получит высококачественные спрайты с 3D-окружением, совмещая 2D-анимации...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Геймплей The Dark Pictures: House of AshesCtrl + стрелка вправо