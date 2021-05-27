Dying Light 2 обзавелся датой релиза

Сегодня компания Techland, наконец, представила новый трейлер с демонстрацией игрового процесса экшена Dying Light 2, анонс которого состоялся еще в 2018 году, и назвала точную дату релиза проекта. Он станет доступен 7 декабря 2021 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5, причем уже сейчас можно оформить предварительный заказ.

Также представили коллекционное издание игры, которая, кстати, получила приписку Stay Human в названии. В него войдет ультрафиолетовый фонарь и ультрафиолетовые наклейки, артбук, карта города, фигурка «Защитник Города» высотой более 10 дюймов, письмо благодарности от разработчиков и цифровые материалы.

Кроме этого разработчики раскрыли много деталей Dying Light 2 Stay Human в получасовом видео.