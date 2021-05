Геймплей The Dark Pictures: House of Ashes

The Dark Pictures: House of Ashes

The Dark Pictures: House of Ashes PS4 / PS5 / Series X / XOne / ПК

Студия Supermassive Games и издательство Bandai Namco Entertainment опубликовали геймплейную демонстрацию хоррора The Dark Pictures: House of Ashes. В ролике показывается, как во время военной операции двое морпехов оказались в подземном шумерском храме.

Будучи отрезанными от своей группы, герои принялись исследовать окружение. Совсем скоро они встретились с чудовищем, которое начало на них охотиться. Солдат зовут Ник и Джеймс, однако повествование будет подаваться и от лица других персонажей.

The Dark Pictures: House of Ashes выйдет до конца 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата релиза пока не сообщается.