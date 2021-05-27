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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Геймплей The Dark Pictures: House of Ashes

Опубликовано: 3 час. 34 мин. назад
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Студия Supermassive Games и издательство Bandai Namco Entertainment опубликовали геймплейную демонстрацию хоррора The Dark Pictures: House of Ashes. В ролике показывается, как во время военной операции двое морпехов оказались в подземном шумерском храме.

Будучи отрезанными от своей группы, герои принялись исследовать окружение. Совсем скоро они встретились с чудовищем, которое начало на них охотиться. Солдат зовут Ник и Джеймс, однако повествование будет подаваться и от лица других персонажей.

The Dark Pictures: House of Ashes выйдет до конца 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата релиза пока не сообщается.

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