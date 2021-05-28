Дебютный геймплей Horizon Forbidden West

Sony провела трансляцию State of Play, посвященную дебюту игрового процесса экшена Horizon Forbidden West от Guerrilla Games. Ролик демонстрирует PS5-версию проекта (он также выйдет и на PS4), показывая как геймплей, так и кинематографические ролики на движке. Вы увидите исследование мира, сражения с роботами и людьми, погружение под воду, различные способы перемещения и даже битву с огромным металлическим слоном.

Кроме этого под конец видео ведущий сценарист игры детальнее рассказывает о ее особенностях. Дата релиза, к сожалению, не сообщается.