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Дебютный геймплей Horizon Forbidden West

Опубликовано: 10 час. 55 мин. назад
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Sony провела трансляцию State of Play, посвященную дебюту игрового процесса экшена Horizon Forbidden West от Guerrilla Games. Ролик демонстрирует PS5-версию проекта (он также выйдет и на PS4), показывая как геймплей, так и кинематографические ролики на движке. Вы увидите исследование мира, сражения с роботами и людьми, погружение под воду, различные способы перемещения и даже битву с огромным металлическим слоном.

Кроме этого под конец видео ведущий сценарист игры детальнее рассказывает о ее особенностях. Дата релиза, к сожалению, не сообщается.

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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)1 час. 31 мин. назад
Mas7er писал(а):
Дело за малым: исправить косяки HZD - уныленький основной сюжет и совершенно донные сайдквесты. Если Гериллы с этим справятся - HFW будет суперхитом.
Когда "современные" персонажи рты открывают то прям больно делают, все эти приключения в текущем мире очень очень сильно ранят душу. Но вот история мира и "прошлого" Элой – занятные. Надо думать, в новой игре такого не будет - о прошлом мы уже все узнали, так что наверное останемся наедине с нарративными откровениями в настоящем. Ну будем посмотреть.
А по геймплею у меня таки были к HZD претензии по части прокачки: вы либо крестик снимите либо трусы наденьте, но вставлять в деревья развития навыки типа "хождение по веревкам", которых там в игре две штуки на весь мир... Очень сильно такое. Прокачка - это самое больное место HZD.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)3 час. 59 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 28.05.2021 07:55:09
Очень круто и эффектно good3
Если это завязка сюжета, остаётся только похвалить разработчиков.
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)5 час. 5 мин. назад
И правда, неплохо. Не понравился разве что отрывок со стелсом в воде. Вот просто зачем он нужен там ? Надеюсь эти эпизоды будут крайне редкими. Очень не хочется во время исследования подводного мира заниматься прятками.
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)7 час. 53 мин. назад
И надо написать что это временный эксклюзив Playstation, так как первая часть есть на пк, то эта года через 2-3 тоже на пк появится.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 9 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 28.05.2021 02:22:12
Выглядит хорошо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Правда к геймплею и в первой части особых нареканий не было, а тут его еще немного прокачали и углубили.
Дело за малым: исправить косяки HZD - уныленький основной сюжет и совершенно донные сайдквесты. Если Гериллы с этим справятся - HFW будет суперхитом.
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