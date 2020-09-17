Двух зайцев одним выстрелом – новый трейлер Deathloop

Новый трейлер игрового процесса Deathloop демонстрирует, как главный герой может подстроить происходящее в виртуальном мире, чтобы достичь, казалось бы, невозможной цели – ликвидировать 8 целей за 24 часа. В представленном видео показано, как можно свести двух нужных персонажей в одном месте, чтобы быстро и эффективно расправиться с ними. Естественно, не стоит забывать и о другом убийце, который все время будет охотиться на главного героя.

Релиз Deathloop ожидается во втором квартале 2021 года на ПК и PlayStation 5.