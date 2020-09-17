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Двух зайцев одним выстрелом – новый трейлер Deathloop

Опубликовано: 10 час. 35 мин. назад
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Новый трейлер игрового процесса Deathloop демонстрирует, как главный герой может подстроить происходящее в виртуальном мире, чтобы достичь, казалось бы, невозможной цели – ликвидировать 8 целей за 24 часа. В представленном видео показано, как можно свести двух нужных персонажей в одном месте, чтобы быстро и эффективно расправиться с ними. Естественно, не стоит забывать и о другом убийце, который все время будет охотиться на главного героя.

Релиз Deathloop ожидается во втором квартале 2021 года на ПК и PlayStation 5.

Gameplay Trailer 2: Two Birds One Stone
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