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Дата релиза Medal of Honor: Above and Beyond

Опубликовано: 1 час. 52 мин. назад
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Respawn Entertainment назвала дату релиза виртуального шутера от первого лица Medal of Honor: Above and Beyond, который разрабатывается под шлем Oculus. Погрузиться в мир Второй мировой войны игроки смогут с 11 декабря 2020 года. Проект одновременно станет доступен в Oculus Store и Steam.

Medal of Honor: Above and Beyond предложит однопользовательскую кампанию в воздухе, на суше и на море, где вашей задачей будет саботировать нацистские базы, взяв на себя роль агента Управления стратегических служб Союзников. Также в игре присутствует мультиплеер.

 

Дата релиза Medal of Honor: Above and Beyond

 

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