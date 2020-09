Дата релиза Medal of Honor: Above and Beyond

Medal of Honor: Above and Beyond

Medal of Honor: Above and Beyond ПК

Respawn Entertainment назвала дату релиза виртуального шутера от первого лица Medal of Honor: Above and Beyond, который разрабатывается под шлем Oculus. Погрузиться в мир Второй мировой войны игроки смогут с 11 декабря 2020 года. Проект одновременно станет доступен в Oculus Store и Steam.

Medal of Honor: Above and Beyond предложит однопользовательскую кампанию в воздухе, на суше и на море, где вашей задачей будет саботировать нацистские базы, взяв на себя роль агента Управления стратегических служб Союзников. Также в игре присутствует мультиплеер.