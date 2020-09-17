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Sash Опубликовал Sash 3
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Hogwarts Legacy – новая игра по вселенной Гарри Поттера с открытым миром

Опубликовано: 11 час. 1 мин. назад
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Во время презентации PS5 Showcase компания Warner Bros анонсировала свой новый проект по вселенной Гарри Поттера. Поклонники знаменитого волшебника смогут заняться изучением колдовства и волшебства в школе Хогвартса в новой приключенческой экшен-РПГ с открытым миром Hogwarts Legacy, релиз которой запланирован в 2021 году на PS4, PS5, PC, Xbox One и Xbox Series X.

Reveal Trailer

События Hogwarts Legacy развернутся в Хогвартсе в 1800-е годы. Главным героем игры выступит студент, обладающий неким древним секретом, способным расколоть магический мир на части. Только вам решать, будете ли вы защищать эту тайну для всеобщего блага или поддадитесь искушению более зловещей магии.

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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)1 час. 30 мин. назад
Очень круто, хотеть! С 1:25 трейлера сцены - вообще одна сплошная красота и отвал башки
Нуб
Vovochka1991 (уровень 1)1 час. 46 мин. назад
SEnich писал(а):
это типа тут не будет гарри поттера?
не будет. 1800е годы. за много лет до событий книг о Гарри Поттере
Игровой разум
SEnich (уровень 17)2 час. 48 мин. назад
это типа тут не будет гарри поттера?
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