Hogwarts Legacy – новая игра по вселенной Гарри Поттера с открытым миром

Во время презентации PS5 Showcase компания Warner Bros анонсировала свой новый проект по вселенной Гарри Поттера. Поклонники знаменитого волшебника смогут заняться изучением колдовства и волшебства в школе Хогвартса в новой приключенческой экшен-РПГ с открытым миром Hogwarts Legacy, релиз которой запланирован в 2021 году на PS4, PS5, PC, Xbox One и Xbox Series X.

События Hogwarts Legacy развернутся в Хогвартсе в 1800-е годы. Главным героем игры выступит студент, обладающий неким древним секретом, способным расколоть магический мир на части. Только вам решать, будете ли вы защищать эту тайну для всеобщего блага или поддадитесь искушению более зловещей магии.