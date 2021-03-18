Два трейлера Outriders

Польская студия People Can Fly и издательство Square Enix опубликовали сразу два трейлера шутера с ролевыми элементами Outriders. В первом из них зрителям показали, какие опасности таятся на планете Энок. Чтобы выжить здесь, жители должны скрывать в подземельях от аномалий и огромных монстров.

А второй ролик получился обзорным. В нем сжато рассказывают о главных особенностях грядущей игры People Can Fly: классах, прокачке, геймплее и так далее.

Outriders выйдет 1 апреля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.