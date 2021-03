Два трейлера Outriders

Во время Square Enix Presents состоялся официальный анонс трилогии Tomb Raider, куда входят ремастер версий Tomb Raider 2013 года, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider. Причем приобрести сборник...

ИГРЫ

Анонс сборника Life is Strange Remastered Collection

Помимо новой Life Is Strange: True Colors, компания Square Enix анонсировала сборник из двух частей серии, Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm, которые получили улучшенные визуальные эффекты и анимацию...