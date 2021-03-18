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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Два трейлера Outriders

Опубликовано: вчера, 19:45:02
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Польская студия People Can Fly и издательство Square Enix опубликовали сразу два трейлера шутера с ролевыми элементами Outriders. В первом из них зрителям показали, какие опасности таятся на планете Энок. Чтобы выжить здесь, жители должны скрывать в подземельях от аномалий и огромных монстров.

Appreciate Power [RUS]

А второй ролик получился обзорным. В нем сжато рассказывают о главных особенностях грядущей игры People Can Fly: классах, прокачке, геймплее и так далее.

This is Outriders [RUS]

Outriders выйдет 1 апреля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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