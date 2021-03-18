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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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Представлен шутер Necromunda: Hired Gun

Опубликовано: вчера, 18:40:11
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Streum On Studio и издательство Focus Home Interactive представили шутер Necromunda: Hired Gun во вселенной Warhammer 40,000. Сюжет игры рассказывает об охотнике за головами, который будет действовать в Некромунде. Этот город охвачен преступностью и коррупцией, а управляют им несколько банд.

Геймплей Necromunda: Hired Gun напоминает смесь Doom и Titanfall. От первой проект перенял быстрый темп и внушительный оружейный арсенал, а от второй – бег по стенам и возможность использовать крюк-кошку. Кроме того, в сражениях главному герою будет помогать его кибер-мастиф.

Necromunda: Hired Gun выйдет 1 июня 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Reveal Trailer
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новыестарые4 ком.
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Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)2 час. 26 мин. назад
Выглядит как Shadow Warrior на серьезных щщах.
Стрелялка во вселенной Вахи это завсегда хорошо, но с учетом портфолио разработчика, вот чот прям сильно сомневаюсь что они нормальную игру сделают.
Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)3 час. 49 мин. назад
Avtor-avtora писал(а):
Надеюсь ты говорил за этот Prey wink
Именно, а не то недоразумение, что вышло позже под тем же названием
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)5 час. 41 мин. назад
Rega-002 писал(а):
вот таким должен был быть Prey 2
Надеюсь ты говорил за этот Prey wink
Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)9 час. 29 мин. назад
вот таким должен был быть Prey 2
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