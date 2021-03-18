Представлен шутер Necromunda: Hired Gun

Streum On Studio и издательство Focus Home Interactive представили шутер Necromunda: Hired Gun во вселенной Warhammer 40,000. Сюжет игры рассказывает об охотнике за головами, который будет действовать в Некромунде. Этот город охвачен преступностью и коррупцией, а управляют им несколько банд.

Геймплей Necromunda: Hired Gun напоминает смесь Doom и Titanfall. От первой проект перенял быстрый темп и внушительный оружейный арсенал, а от второй – бег по стенам и возможность использовать крюк-кошку. Кроме того, в сражениях главному герою будет помогать его кибер-мастиф.

Necromunda: Hired Gun выйдет 1 июня 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.