Дата релиза DLC Wrath of the Druids к AC Valhalla

Издательство Ubisoft объявило дату релиза первого крупного дополнения к Assassin's Creed Valhalla. Оно называется Wrath of the Druids и станет доступно к покупке на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S 29 апреля.

В грядущей добавке пользователи отправятся исследовать загадочные леса и прочие локации на территории Ирландии. Сюжет будет связан с раскрытием тайн культа друидов. Кроме нового региона, дополнение привнесет много другого контента: экипировку, второстепенные задания, навыки и так далее.