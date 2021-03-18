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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дата релиза DLC Wrath of the Druids к AC Valhalla

Опубликовано: вчера, 19:25:11
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Издательство Ubisoft объявило дату релиза первого крупного дополнения к Assassin's Creed Valhalla. Оно называется Wrath of the Druids и станет доступно к покупке на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S 29 апреля.

В грядущей добавке пользователи отправятся исследовать загадочные леса и прочие локации на территории Ирландии. Сюжет будет связан с раскрытием тайн культа друидов. Кроме нового региона, дополнение привнесет много другого контента: экипировку, второстепенные задания, навыки и так далее.

 

 

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