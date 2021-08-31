Два трейлера классов Diablo II: Resurrected

Студия Blizzard Entertainment опубликовала два коротких новых трейлера Diablo II: Resurrected. Каждый из них посвятили отдельному классу в грядущем ремастере – варвару и волшебнице.

Первый персонаж полагается на физическую силу и сражается на ближней дистанции. Он может прыгать на врагов и наносить существенные повреждения разнообразным оружием. А волшебница использует элементальные заклинания в паре с посохом. Героиня выпускает огненные снаряды, поражает противников цепной молнией и так далее.

Diablo II: Resurrected выйдет 23 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.