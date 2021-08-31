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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Два трейлера классов Diablo II: Resurrected

Опубликовано: вчера, 20:28:57
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Студия Blizzard Entertainment опубликовала два коротких новых трейлера Diablo II: Resurrected. Каждый из них посвятили отдельному классу в грядущем ремастере – варвару и волшебнице.

Первый персонаж полагается на физическую силу и сражается на ближней дистанции. Он может прыгать на врагов и наносить существенные повреждения разнообразным оружием. А волшебница использует элементальные заклинания в паре с посохом. Героиня выпускает огненные снаряды, поражает противников цепной молнией и так далее.

Diablo II: Resurrected выйдет 23 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)2 час. 12 мин. назад
Ну покатал я бетку, честно говоря, играть в нее уже невозможно. UX ниже плинтуса, никаких фидбэков на удары - просто машешь оружием возле врага, иногда у него убывают хэлы. Механики сейчас просто не воспринимаются - типа стамина заканчивающаяся, инвентарь на три подобранные вещи. В самых мелких деталях игра рушит пользовательский опыт, просто невыносимо.
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