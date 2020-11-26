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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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В EGS началась раздача MudRunner

Опубликовано: 30 мин. назад
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В Epic Games Store началась очередная раздача игр. На этот раз бесплатной стала MudRunner, которую можно добавить в свою библиотеку до 3 декабря, 19:00 по Москве (18:00 по Киеву). Затем начнется следующая акция с раздачей приключенческого платформера Cave Story+.

MudRunner представляет собой симулятор езды по бездорожью. В процессе прохождения пользователи должны управлять советскими автомобилями и доставлять грузы в разные места на территории российской тайги. По пути игрокам придется бороться с болотами, плохими погодными условиями и отвратительной видимостью во время ночных поездок.

 

 

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