DOOM Eternal – новый геймплей и скриншоты

Сегодня спал запрет на публикацию новой информации по DOOM Eternal, в которую журналистам удалось поиграть в ходе специального пресс-показа от Bethesda Softworks и id Software. В сети появились не только свежие скриншоты, но и геймплей.

Январское демо DOOM Eternal состояло из четырех локаций: «Земля», которой частично завладели демоны, город «Ликование», где Стражи встретили свою судьбу, а также арктическая база сектантов и «Врата Палача» с тяжелой битвой. Вдобавок участникам эвента дали опробовать улучшенное оружие: дробовик с бомбами-липучками, мощную пушку со снайперским прицелом, самонаводящийся ракетомет и ружье с термоударом.

В демо можно было сразиться с адскими солдатами, импами, зомби, какодемонами, рыцарями ада, манкубусами, ревенантами и многими другими противниками. Без новичков в DOOM Eternal тоже не обойдется – в игре появятся горгульи, что набрасываются на протагониста стаями, и так называемые туши, которые используют энергетический щит для обороны.

Премьера DOOM Eternal запланирована на 20 марта 2020 года. Доступные платформы – PC, PS4 и Xbox One (в будущем и NSwitch).