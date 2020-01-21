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Пошаговая стратегия Panzer Corps 2 получила дату релиза

Опубликовано: 21.01.2020 16:33:37
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Компания Slitherine и студия Flashback разрабатывают сейчас новую пошаговую стратегию Panzer Corps 2, события которой развернутся в период Второй мировой войны. Сегодня стало известно, когда именно игра доберется до персональных компьютеров – 19 марта 2020 года.

Panzer Corps 2 предложит увлекательную сюжетную кампанию с десятками заданий и сценариев. Пользователи также смогут оценить многопользовательский режим, включающий несколько карт и дисциплин. Помимо прочего, игрокам предстоит продумывать стратегии, совершать тактические маневры и создавать собственные карты с помощью редактора.

Release Date Announce Trailer
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