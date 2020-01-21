Пошаговая стратегия Panzer Corps 2 получила дату релиза

Компания Slitherine и студия Flashback разрабатывают сейчас новую пошаговую стратегию Panzer Corps 2, события которой развернутся в период Второй мировой войны. Сегодня стало известно, когда именно игра доберется до персональных компьютеров – 19 марта 2020 года.

Panzer Corps 2 предложит увлекательную сюжетную кампанию с десятками заданий и сценариев. Пользователи также смогут оценить многопользовательский режим, включающий несколько карт и дисциплин. Помимо прочего, игрокам предстоит продумывать стратегии, совершать тактические маневры и создавать собственные карты с помощью редактора.