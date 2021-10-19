Детективная работа в Sherlock Holmes Chapter One

Украинская студия Frogwares опубликовала новый ролик, посвященной деталям системы расследований в Sherlock Holmes: Chapter One. Юному Шерлоку предстоит отправиться на средиземноморский остров Кордона, чтобы раскрыть загадку смерти собственной матери. Он еще далеко не тот опытный детектив, которого мы привыкли видеть в других произведениях. Ему свойственны ошибки, не все решения будут однозначно верными.

Жители острова не привыкли делиться информацией с чужаками. Чтобы добиться ответов, Холмсу предстоит использовать хитрые уловки: например, маскировку, которую предстоит собирать по всей Кордоне. Одной только одежды хватает не всегда: иногда выдать британского сыщика может и акцент.

Собрав улики, нужно сопоставить их в чертогах разума и выстроить теорию. Причем игра не будет подсказывать, верна она или нет. Каждое действие повлечет результат, и если неопытный детектив случайно отпустит преступника, последствия не заставят себя ждать.

Sherlock Holmes: Chapter One выходит на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S 16 ноября.