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DLC с мини-играми для Shenmue III – Big Merry Cruise

Опубликовано: вчера, 16:16:55
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Компания Deep Silver и студия YS Net представили третье по счету дополнение для Shenmue III под названием Big Merry Cruise. Оно добавит несколько мини-игр и выйдет одновременно на PC и PS4 – уже 17 марта 2020 года.

В рамках DLC протагонист Ре отправится на круизный лайнер, который остановился в городском порту. Там игроки обнаружат увлекательные развлечения в виде второстепенных активностей – с испытаниями и приятными наградами. Без по-настоящему сложных заданий тоже не обойдется, так что геймерам придется пойти на риск ради самых лучших трофеев.

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