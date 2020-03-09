Worms 2020 – тизер новой игры про Червей от Team17

Компания Team17 анонсировала сегодня новую игру про знаменитых Червей, которая получила название Worms 2020. Событие сопроводил лишь небольшой тизер – без современного геймплея и конкретных платформ. Премьера игры, по-видимому, состоится в этом году.

Ролик демонстрирует эволюцию культовой серии Worms. Червяки из разных двухмерных игр сражаются друг с другом, после чего на экране появляется новомодный трехмерный червь – телевизор разлетается вдребезги, а затем перед дебоширом падает та самая святая граната…