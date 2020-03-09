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Mypulse Опубликовал Mypulse 3

Worms 2020 – тизер новой игры про Червей от Team17

Опубликовано: вчера, 16:39:30, Mypulse
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Компания Team17 анонсировала сегодня новую игру про знаменитых Червей, которая получила название Worms 2020. Событие сопроводил лишь небольшой тизер – без современного геймплея и конкретных платформ. Премьера игры, по-видимому, состоится в этом году.

Ролик демонстрирует эволюцию культовой серии Worms. Червяки из разных двухмерных игр сражаются друг с другом, после чего на экране появляется новомодный трехмерный червь – телевизор разлетается вдребезги, а затем перед дебоширом падает та самая святая граната…

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Убийца
Fioletov (уровень 4)вчера, 17:31:54
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 17:21:04
Всегда больше любил 2D-червей, но тут согласен с оратором ниже - двухмерных червяков и так уже больше десятка, играй-не хочу. Пора уже развиваться.
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)вчера, 16:55:04
Как же я жду камбеков трёхмерных частей. Worms 3D и worms Forts были не однозначные конечно, но Worms 4 Mayhem и её переиздание это прям нечто. Сколько боев сыграл я в свое время с друзьями, одноклассниками, родственниками. Каких червей мы себе создавали (мне кажется кастомизацию в этой части так никто и не переплюнул), а какую лютую сатану устраивали в коллективной игре где можно было менять условия матча (двойной урон и низкая гравитация позволяли делать изумительные фейерверки из червей). И главное трёхмерная плоскость предлагала гораздо больше боевых возможностей и ситуаций. А озвучка червей, их фразы хоть и английские, но с их интонацией мы дико угорали. Ни одна 2d часть не приносила столько удовольствия как эта одна трёхмерная...
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