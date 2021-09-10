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Disciples: Liberation будет полностью на русском

Опубликовано: 10.09.2021 14:29:45
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Компания Kalypso Media объявила о том, что тактическая ролевая игра Disciples: Liberation получит полную русскую локализацию, включая озвучку. Правда, русскоязычную версию проекта придется подождать – она станет доступна 18 ноября, тогда как дебют игры состоится 21 октября.

 

Скриншот игры Disciples: Liberation

 

«В процессе разработки Disciples: Liberation мы активно сотрудничали с представителями сообщества, чтобы обеспечить высокое качество проекта и соответствовать ожиданиям игроков», отметил управляющий директор Kalypso Media Саймон Хелльвиг. «Во время закрытого альфа- и бета-тестирования мы регулярно получали комментарии от русскоговорящих игроков, многие из которых добавили Disciples: Liberation в список желаемых проектов. В своих отзывах участники тестирования дали высокую оценку серии и активно высказывали свои замечания. Несмотря на то, что учесть все пожелания вряд ли представляется возможным, было принято решение добавить в русскую версию игры полноценную локализацию – а это более 40 актеров озвучивания, свыше 75 ролей и более 7 500 реплик. Для обеспечения качества работ по локализации выход игры будет перенесен на 18 ноября».

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