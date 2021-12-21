Динамическая карта кампании в Company of Heroes 3

Разработчики из Relic Entertainment поведали о стратегическом режиме находящейся в разработке военно-исторической RTS Company of Heroes 3. Помимо тактических баталий в реальном времени, игрокам предстоит контролировать логистику войск и на глобальной карте кампании.

Все виды войск будут взаимосвязаны: пехотные роты захватывают аэродромы и подготавливают плацдармы для авиации, флот защищает линии снабжения и позволяет быстро перебрасывать пехоту для неожиданных фланговых атак. У противника будет доступ к схожим ресурсам с поправкой на исторические реалии. Партизаны – это уникальные войска, которые могут быстро пересекать границы и устраивать разрушительные диверсии в тылу врага. Тесно связаны со стратегическим режимом будут и бои: потеряв половину воинов в столковении, вы лишите свои силы множества ветеранов, что сильно скажется на дальнейшем ходе кампании.