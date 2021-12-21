НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
30922
Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
Общая информацияНовости (5)Видео (7)Скриншоты (6)Превью

Динамическая карта кампании в Company of Heroes 3

Опубликовано: 11 мин. назад
Поделиться:  

Разработчики из Relic Entertainment поведали о стратегическом режиме находящейся в разработке военно-исторической RTS Company of Heroes 3. Помимо тактических баталий в реальном времени, игрокам предстоит контролировать логистику войск и на глобальной карте кампании.

Все виды войск будут взаимосвязаны: пехотные роты захватывают аэродромы и подготавливают плацдармы для авиации, флот защищает линии снабжения и позволяет быстро перебрасывать пехоту для неожиданных фланговых атак. У противника будет доступ к схожим ресурсам с поправкой на исторические реалии. Партизаны – это уникальные войска, которые могут быстро пересекать границы и устраивать разрушительные диверсии в тылу врага. Тесно связаны со стратегическим режимом будут и бои: потеряв половину воинов в столковении, вы лишите свои силы множества ветеранов, что сильно скажется на дальнейшем ходе кампании.

Campaign Developer Diary [RUS]
Вам также может быть интересно
Оценки Halo Infinite За два дня до релиза Halo Infinite было снято эмбарго на публикацию обзоров. Предлагаем ознакомиться с оценками игре зарубежных изданий, которые в среднем поставили высокие баллы... Оценки Halo Infinite CHORUS – обзор Космический боевик Chorus – проект из категории «темных лошадок». Мало кто ожидал, что «дочка» Deep Silver, все свое существование клепавшая одни только порты и приложения для мобилок, когда-нибудь выйдет на рынок с большой игрой. Предрелизные трейлеры рисовали картину широкими мазками... CHORUS – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
11 мин. назад0Динамическая карта кампании в Company of Heroes 3 18.12.2021 11:43:253Ролевая игра Baldur's Gate: Dark Alliance теперь доступна на ПК 17.12.2021 09:41:351Дэнни Трехо в Far Cry 6 и Far Cry 3: Blood Dragon на новых платформах 16.12.2021 18:50:351Системные требования Dying Light 2 Stay Human 16.12.2021 17:51:132Герои магии и молота в Tiny Tina’s Wonderlands 16.12.2021 16:54:491Машины в Horizon Forbidden West 16.12.2021 13:35:070Tropico 6 выйдет на PS5 и Xbox Series
Новости игр
Дэнни Трехо в Far Cry 6 и Far Cry 3: Blood Dragon на новых платформахИГРЫ Дэнни Трехо в Far Cry 6 и Far Cry 3: Blood Dragon на новых платформах Компания Ubisoft выпустила два бесплатных задания для шутера Far Cry 6 с участием актера Дэнни Трехо. В «Дани и Дэнни против всех» игрокам предстоит помешать людям Антона Кастильо сорвать планы Дэнни приехать в Яру... Машины в Horizon Forbidden WestИГРЫ Машины в Horizon Forbidden West Студия Guerilla Games выпустила ролик, позволяющий взглянуть на уже знакомые и совершенно новые машины в Horizon Forbidden West. Как и в первой части, роботы могут быть как миролюбивыми, так и очень даже агрессивными... Сопровождение бронепоезда – новый режим в EnlistedИГРЫ Сопровождение бронепоезда – новый режим в Enlisted Gaijin Entertainment и Darkflow Software выпустили новое обновление для военного онлайн-шутера Enlisted, получившее название «Бронепоезд». Оно добавляет в игру новый режим «Сопровождение бронепоезда»...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Ролевая игра Baldur's Gate: Dark Alliance теперь доступна на ПКCtrl + стрелка вправо