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roma911 Опубликовал roma911 0
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Diablo IV будет получать контент спустя годы после релиза

Опубликовано: 3 час. 12 мин. назад
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После презентации на Xbox Bethesda Game Showcase последнего игрового класса в Diablo IV, Некроманта, Род Фергюссон, руководитель франшизы, в своем твиттере ответил на интересующие поклонников вопросы об игре. Один из них касался поддержки четвертой части после релиза.

Разработчик заявил, что Diablo IV – это хоть и полноценная игра, но студия планирует добавлять новый контент на протяжении многих лет после ее релиза. Игроков ждет масса косметических предметов и, что главное, полноценные сюжетные дополнения.

Сколько именно будет выпущено DLC – пока не известно. Для Diablo 3 с 2012 года было представлено два дополнения: Reaper of Souls (2014 год) и Rise of the Necromancer (2017 год). Поэтому вполне возможно, что и четвертая часть получит контент лишь спустя несколько лет после выхода.

Род Фергюссон также подтвердил кроссплатформенность игры. Благодаря ей владельцы разных игровых устройств смогут совместно проходить Diablo IV.

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