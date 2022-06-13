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roma911 Опубликовал roma911 0
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Названа дата выхода Syberia: The World Before на консоли

Опубликовано: 3 час. 59 мин. назад
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Студия Microids выпустила Syberia: The World Before в марте этого года на PC. Тогда разработчики сообщили, что релиз на консоли состоится позже, но не назвали конкретной даты. Однако теперь они все же раскрыли завесу тайну и рассказали более точные сроки ее выхода.

Так для консолей нынешнего поколения, PS5 и Xbox Series X|S, игра выйдет в течение ноября этого года. А вот до PS4, Xbox One и Nintendo Switch проект доберется лишь в 2023 году.

Syberia: The World Before – это приключенческая игра, которая рассказывает историю Даны Роуз и Кейт Уолкер. Первая героиня живет в 1937 году и подает большие надежды как пианистка. Однако совсем скоро случится Вторая мировая война и над 17-летней девушкой, как и над всей Европой, постепенно нависает фашистская угроза.

Вторая сюжетная линия разворачивается вокруг Кейт Уолкер в 2004 году. Она отправится в путешествие сквозь время и континенты, чтобы вывести на поверхность все тайны, что годами были скрытыми.

 

 

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