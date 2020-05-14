Дорога ворона – новое событие в Crossout

Gaijin Entertainment и Targem Games объявили о начале события «Дорога ворона» в онлайн-экшне Crossout, вместе с которым в игре появилась новая кочевая фракция Вороны. Также в продаже имеется новый бронемобиль КМЗ, вооруженный миноукладчиком и двумя пулеметами.

Вороны стали главными на дорогах пустошей после того, как победили прошлых королей дорог, Кнехтов. Игрокам предстоит выполнять квесты от Воронов в обмен на уникальное оружие, оборудование и косметические предметы. Их задания будут доступны до 27 мая. После вышеупомянутые предметы можно будет лишь купить у других игроков.

Бронеавтомобиль КМЗ входит в набор «Crossout - Штурмовой отряд: Танго-1». Мины, которые он укладывает, подпрыгивают при детонации, увеличивая площадь поражения и позволяя зацепить низколетящие объекты. В комплекте с машиной идут все необходимые конструкционные детали, косметические предметы и портрет персонажа «Танго-1».