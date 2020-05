Дорога ворона – новое событие в Crossout

Компания Nintendo внезапано анонсировала новую игру в подсерии Paper Mario, которая получила название The Origami King. Релиз состоится уже летом – 17 июля на Switch. В Paper Mario: The Origami King Король Олли...

Менее часа осталось до очередной трансляции видеопрограммы State of Play, которая на протяжении примерно 20 минут будет полностью посвящена одной игре – Ghost of Tsushima. Обещают рассказать о боевой системе...

Трансляция State of Play, посвященная Ghost of Tsushima

Детальнее о сюжете в дневнике разработчиков The Last of Us: Part 2

Трансляция State of Play, посвященная Ghost of Tsushima

Менее часа осталось до очередной трансляции видеопрограммы State of Play, которая на протяжении примерно 20 минут будет полностью посвящена одной игре – Ghost of Tsushima. Обещают рассказать о боевой системе...

Трансляция State of Play, посвященная Ghost of Tsushima

Детальнее о сюжете в дневнике разработчиков The Last of Us: Part 2

Ctrl + стрелка вправо