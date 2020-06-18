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Детали Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Опубликовано: вчера, 17:36:35
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Компания Insomniac Games решила пролить свет на игру Spider-Man: Miles Morales, которая позволит пользователям узнать историю становления Майлза Моралеса, когда он обнаружил в себе новые силы, что отличают его от способностей его наставника, Питера Паркера.

Мультикультурный бэкграунд Майлза отображает более современный и разнообразный мир, поэтому разработчикам захотели подарить игрокам новую историю, с новым сюжетом, новыми злодеями и уникальными квестами. События Spider-Man: Miles Morales развернутся зимой в Нью-Йорке примерно через год после Marvel’s Spider-Man, где незадолго до Рождественских каникул началось противостояние между энергетической корпорацией и высокотехнологичной преступной армией. Новый дом героя в Гарлеме оказывается в центре этих событий.

Trailer Recap

Spider-Man: Miles Morales будет по масштабам больше похожа на Uncharted: The Lost Legacy. Благодаря консоли PS5, игра сможет похвастаться почти мгновенными загрузками, трассировкой лучей и трехмерным аудио. Разработчики также улучшили персонажей благодаря технологии 4D-сканирования и более продвинутым шейдерам кожи.

Многие могут задаться вопросом, все ли в порядке с Питером Паркером. По заверениям разработчиков, на счет него можно не волноваться – у компании есть еще много о чем рассказать о нем.

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