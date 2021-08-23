Демонстрация особенностей геймплея Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Компания Ubisoft опубликовала новое видео тактического шутера Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, в котором представила особенности геймплея. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативном режиме до трех человек, принимая участие в PvE-рейдах. Чтобы успешно выполнить поставленные задачи, необходимы хорошо продуманная стратегия и слаженная работа всей команды.

В игре вас ждет 18 оперативников, каждый со своими особыми навыками, путями развития и стилями игры, более 800 комбинаций команды, 13 типов неприятелей и столько же задач, 12 постоянно меняющихся карт и 25 устройств.

Также после релиза Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, который состоится в январе 2022 года, разработчики будут выпускать дополнительный контент и тематические события.