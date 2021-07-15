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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Warhammer 40,000: Darktide перенесли

Опубликовано: 7 час. 4 мин. назад
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Очередная новость о переносе игры. На этот раз студия Fatshark решила перенести свой кооперативный экшен Warhammer 40,000: Darktide на первый квартал 2022 года. Изначально ее планировали выпустить в конце 2021-го, однако разработчикам понадобилось дополнительное время для полировки проекта.

Основной причиной, почему создатели не успевают к намеченному сроку, уже в который раз стала пандемия коронавируса. А еще Fatshark хочет реализовать в Warhammer 40,000: Darktide дополнительные системы. Какие конкретно, разработчики пока не раскрывают.

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