Warhammer 40,000: Darktide перенесли

Очередная новость о переносе игры. На этот раз студия Fatshark решила перенести свой кооперативный экшен Warhammer 40,000: Darktide на первый квартал 2022 года. Изначально ее планировали выпустить в конце 2021-го, однако разработчикам понадобилось дополнительное время для полировки проекта.

Основной причиной, почему создатели не успевают к намеченному сроку, уже в который раз стала пандемия коронавируса. А еще Fatshark хочет реализовать в Warhammer 40,000: Darktide дополнительные системы. Какие конкретно, разработчики пока не раскрывают.