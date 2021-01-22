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Дата выхода Resident Evil Village и другие новости с Resident Evil Showcase

Опубликовано: вчера, 11:57:12
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Во время Resident Evil Showcase компания Camcom показала новый трейлер Resident Evil Village, а также назвала дату релиза ужастика. Игра станет доступна 7 мая 2021 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X и Xbox One.

Official Gameplay Reveal Trailer

Обладатели консоли PlayStation 5 уже сейчас могут опробовать эксклюзивную демоверсию, которая, по словам продюсера проекта, не является фрагментом полноценной игры, но рассказывает отдельную короткую историю из мира Resident Evil Village. В ней вместо главного героя Итана Уинтерса пользователи смогут поиграть за Деву.

3rd Trailer

Кроме Resident Evil Village разработчики анонсировали многопользовательскую игру Resident Evil RE:Verse, доступ к которой будет бесплатным для всех, кто приобретет Resident Evil Village. Пользователей ждет соревновательный мультиплеер от четырех до шести игроков, что смогут взять под свое управление знаковых персонажей серии, а также врагов. Проект выйдет в 2021 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На PS5 и Xbox Series X игра будет работать по обратной совместимости.

Teaser Trailer
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новыестарые4 ком.
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 0 мин. назад
BlackSite11 писал(а):
Разве что можно поразиться, который раз пытаются сделать мультиплеерную часть по резиденту, и который раз она выглядит как лютая хрень.
В этот раз они пошли ещё дальше. Это якобы "подарок" фанатам на 25-летие серии. Огради нас Господь от таких подарков...
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)6 час. 44 мин. назад
Не, ну мамзели здесь, конечно, колоритные - Capcom очень метко попала в образ. Радует, что разнообразие противников даже в одном ролике больше, чем во всей 7-ой части. Картинка отличная, дизайн внутреннего убранства замка - мое почтение. Пока что все очень нравится. Разве что можно поразиться, который раз пытаются сделать мультиплеерную часть по резиденту, и который раз она выглядит как лютая хрень.
Игровой разум
Feliks (уровень 27)11 час. 55 мин. назад
AlexF1 писал(а):
+ Коллекционное издание до кучи приложу. Предварительно около 220 баксов. Сделали в духе коллекционок по ремейкам 2 и 3 части...
Крис хорош) По теме - жду с нетерпением. Мне очень зашла 7 часть.
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