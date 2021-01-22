Дата выхода Resident Evil Village и другие новости с Resident Evil Showcase

Во время Resident Evil Showcase компания Camcom показала новый трейлер Resident Evil Village, а также назвала дату релиза ужастика. Игра станет доступна 7 мая 2021 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X и Xbox One.

Обладатели консоли PlayStation 5 уже сейчас могут опробовать эксклюзивную демоверсию, которая, по словам продюсера проекта, не является фрагментом полноценной игры, но рассказывает отдельную короткую историю из мира Resident Evil Village. В ней вместо главного героя Итана Уинтерса пользователи смогут поиграть за Деву.

Кроме Resident Evil Village разработчики анонсировали многопользовательскую игру Resident Evil RE:Verse, доступ к которой будет бесплатным для всех, кто приобретет Resident Evil Village. Пользователей ждет соревновательный мультиплеер от четырех до шести игроков, что смогут взять под свое управление знаковых персонажей серии, а также врагов. Проект выйдет в 2021 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На PS5 и Xbox Series X игра будет работать по обратной совместимости.