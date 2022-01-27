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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Дата релиза Two Point Campus

Опубликовано: вчера, 20:42:53
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Разработчики из студии Two Point совместно с издательством Sega объявили дату релиза симулятора строительства студенческого городка Two Point Campus на персональных компьютерах и консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Игра поступит в продажу 17 мая 2022 года.

Также разработчики сообщили, что всех владельцев другого популярного проекта студии, Two Point Hospital, оформивших предзаказ на Two Point Campus, ждет своеобразная внутренняя коллаборация в виде уникальных предметов кастомизации для обеих игр.

Pre-Order Trailer [RUS]
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