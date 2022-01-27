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Анонсировано сюжетное дополнение к Pathfinder: Wrath of the Righteous

Опубликовано: вчера, 20:19:51
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Студия Owlcat Games рассказала о первом сюжетном дополнении для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, которое станет доступно уже 15 февраля 2022 года. DLC получило название «Неизбежные последствия», и будет доступно как в рамках сезонного абонемента, так и для отдельной покупки. Игрокам предстоит покинуть Голарион прямо перед финалом истории, чтобы защитить пространственно-временной континуум от неминуемого краха.

Помимо анонса дополнения, разработчики также объявили о переносе релиза консольных версий игры на начало осени 2022 года.

 

 

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