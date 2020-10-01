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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дата релиза The Pathless

Опубликовано: вчера, 19:12:37
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Разработчики из компании Giant Squid и издательство Annapurna Interactive объявили дату релиза The Pathless. Игра выйдет одновременно с запуском PlayStation 5 в США и избранных странах – 12 ноября 2020 года. В тот же день проект появится на PS4, ПК (Epic Games Store) и в Apple Arcade.

Напомним: The Pathless представляет собой боевик с видом от третьего лица, в котором нужно много путешествовать. Пользователи перевоплотятся в мастера-лучника и вместе с верным другом орлом попытаются спасти волшебный остров от тьмы, распространяющейся по миру. Чтобы остановить ее, необходимо уничтожить злых духов – огромных существ, которые выступают боссами.

 

 

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