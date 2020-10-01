НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
27518
Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
Общая информацияНовости (8)Видео (4)Скриншоты (5)

Оценки Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Опубликовано: вчера, 17:20:32
Поделиться:  

Студия Toys for Bob и издательство Activision завтра выпустят платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Тем временем критики уже опробовали игру и поделились своим мнением. Преимущественному большинству журналистов понравилось продолжение серии, которое получилось верным оригинальной трилогии.

 

 

На Metacritic PS4-версия Crash Bandicoot 4: It’s About Time набрала 86 баллов после 28 рецензий. А на Xbox One пока недостаточно обзоров для получения среднего балла.

Оценки Crash Bandicoot 4: It’s About Time:

  • GamesBeat – 100/100;
  • VentureBeat – 5/5;
  • PlayStation LifeStyle – 90/100;
  • GamesRadar – 4,5/5;
  • Attack of the Fanboy – 4,5/5;
  • Destructoid – 9/10;
  • Stevivor – 9/10;
  • GameInformer – 8,5/10;
  • TrueGaming – 85/100;
  • Jeuxvideo.com – 80/100;
  • IGN – 8/10;
  • The VG247 – 3/5.
Вам также может быть интересно
Mafia: Definitive Edition – обзор Mafia: The City of Lost Heaven вышла 18 лет назад и сейчас считается культовой игрой. Творение 2K Czech сразу после релиза обзавелось огромной армией поклонников благодаря своей великолепной криминальной истории, цепляющим персонажам, разнообразным заданиям и прочим аспектам. Mafia: Definitive Edition – обзор Оценки и релизный трейлер Mafia: Definitive Edition Недавно спало эмбарго на публикацию обзоров Mafia: Definitive Edition, и западные издания выложили свои рецензии. Критики разошлись во мнении касательно ремейка первой части франшизы. Одни журналисты выставили... Оценки и релизный трейлер Mafia: Definitive Edition
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Прометей (уровень 29)7 час. 38 мин. назад
Обожаю Крэша! Приятно видеть видеть годное продолжение серии )
Игровой разум
Бессмертный (уровень 26)10 час. 14 мин. назад
Круто! good
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)11 час. 1 мин. назад
Ух ты
Игровые новoсти
вчера, 19:12:370Дата релиза The Pathless вчера, 17:20:323Оценки Crash Bandicoot 4: It’s About Time вчера, 17:00:130Оценки Star Wars: Squadrons вчера, 10:02:050Дата релиза дополнения Fallen God для SpellForce 3 вчера, 09:42:497Детали обновленной версии Marvel’s Spider-Man 30.09.2020 20:26:230Подробный рассказ о зомби-режиме в Call of Duty: Black Ops Cold War 30.09.2020 18:53:573Игры PlayStation Plus в октябре 2020 года
Новости игр
Создатели Wasteland 3 разрабатывают сразу две RPGИГРЫ Создатели Wasteland 3 разрабатывают сразу две RPG Руководитель студии inXile Entertainment Брайан Фарго поделился весьма любопытной информацией. Оказывается, его команда трудится сразу над двумя RPG. Никаких подробностей о проектах директор не предоставил... Блогер показал, как изменили финальную сцену в ремейке MafiaИГРЫ Блогер показал, как изменили финальную сцену в ремейке Mafia Автор YouTube-канала Mafia Game Videos выпустил весьма любопытное видео, которое посвящено Mafia: Definitive Edition. В ролике блогер продемонстрировал, как изменили финальную сцену в ремейке... Игры PlayStation Plus в октябре 2020 годаИГРЫ Игры PlayStation Plus в октябре 2020 года Sony объявила игры, которые получат подписчики PlayStation Plus в октябре текущего года. Японская компания не стала предоставлять бесплатный доступ к эксклюзивам, но подготовила довольно популярные проекты прошлых лет...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Оценки Star Wars: SquadronsCtrl + стрелка вправо