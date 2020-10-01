Студия Toys for Bob и издательство Activision завтра выпустят платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Тем временем критики уже опробовали игру и поделились своим мнением. Преимущественному большинству журналистов понравилось продолжение серии, которое получилось верным оригинальной трилогии.

На Metacritic PS4-версия Crash Bandicoot 4: It’s About Time набрала 86 баллов после 28 рецензий. А на Xbox One пока недостаточно обзоров для получения среднего балла.

Оценки Crash Bandicoot 4: It’s About Time: