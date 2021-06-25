Дата релиза GreedFall: Gold Edition

Spiders Studio и Focus Home Interactive объявили дату релиза «Золотого издания» ролевой игры GreedFall – 30 июня состоится выход цифровой версии, а 2 июля проект появится на дисках. Вместе с этим игра впервые выйдет на PS5 и Xbox Series, получив нативную поддержку 4К разрешения, улучшенную графику, ускоренные загрузки и более высокую производительность.

В состав Gold Edition помимо самой игры входит DLC The De Vespe Conspiracy, которое перенесет вас в гущу новой интриги, развернувшейся в неизведанном регионе Teer Fradee. Там вам предстоит сражаться с новыми монстрами и противостоять новой злодейской фракции.

Дисковая версия также включит в себя 3 литографии, двусторонний постер и стикеры гербов.



