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Дата релиза GreedFall: Gold Edition

Опубликовано: 25.06.2021 10:12:45
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Spiders Studio и Focus Home Interactive объявили дату релиза «Золотого издания» ролевой игры GreedFall30 июня состоится выход цифровой версии, а 2 июля проект появится на дисках. Вместе с этим игра впервые выйдет на PS5 и Xbox Series, получив нативную поддержку 4К разрешения, улучшенную графику, ускоренные загрузки и более высокую производительность.

В состав Gold Edition помимо самой игры входит DLC The De Vespe Conspiracy, которое перенесет вас в гущу новой интриги, развернувшейся в неизведанном регионе Teer Fradee. Там вам предстоит сражаться с новыми монстрами и противостоять новой злодейской фракции.

Дисковая версия также включит в себя 3 литографии, двусторонний постер и стикеры гербов.

 

GreedFall: Gold Edition

 

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